TOP MOVIE: Adegan Pembuka Star Wars: The Last Jedi Bocor

Star Wars: The Last Jedi (Foto: Ist)

LOS ANGELES - Star Wars: The Last Jedi memang masih belum merilis teaser atau trailer resminya. Tapi sejumlah fans beruntung telah berhasil menonton adegan pembuka dari sekuel terbaru Star Wars ini.

Walt Disney Studios mengundang fans beruntung ke Denver, Colorado, Amerika. Saat itulah Walt Disney memutarkan adegan pertama Star Wars: The Last Jedi untuk dinikmati fans-fans beruntung tersebut.

Bob Iger, CEO dari Disney menuturkan Star Wars: The Last Jedi akan dibuka dengan lanjutan dari adegan menggantung yang menjadi penutup Star Wars: The Force Awakens. Adegan tersebut berisi pertemuan Luke Skywalker dengan Rey yang bertanya, “Siapa kau?”

