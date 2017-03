Hanya Bekerja, Shane Filan Kecewa Tak Bisa Liburan di Indonesia

JAKARTA - Musisi terkemuka, Shane Filan memastikan kedatangannya ke Indonesia pada Minggu (16/3/2017) untuk bekerja dan menghibur para penggemarnya. Usai konser, ia harus segera kembali ke negara asalnya, Irlandia untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya.

Tidak adanya kesempatan untuk menikmati wisata Indonesia tentu membuatnya kecewa. Untuk mengobati, ia pun berencana untuk kembali ke Indonesia demi menikmati destinasi wisata yang menarik untuknya.

"I just working but the next for holiday maybe," jelasnya saat ditemui di Tangerang pada Minggu (12/3/2017).

Salah satu tempat wisata Indonesia yang dikagumi adalah Bali. Ia pun telah jatuh cinta pada Pulau Dewata tersebut.

"Its loved, Bali," tambah Shane Filan.

Shane Steven Filan akan menyelenggarakan konsernya pada Selasa, 14 Maret 2017 di Hall Senayan City, Jakarta. Pria 37 tahun ini juga akan hadir sebagai bintang tamu di acara bergengsi, Rising Star Indonesia.