Ditantang Ngerap, Daniel Mananta Comeback ke Musik Lagi?

JAKARTA - Daniel Mananta menerima tantangan untuk memberikan penampilan spesial di panggung result show Indonesian Idol Junior Season 2 pada Sabtu (11/3/2017).

Dengan menggandeng Jojo (Idol Junior Season 1), Daniel membawakan bagian rapp dari lagu Linkin Park berjudul In the End, diakuinya satu-satunya lirik yang dihafal.

"Karena ditantang, disuruh dan karena semua juri perfom. Masa kak Daniel enggak perform? Ya udah, fine," ujar Daniel di MNCTV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

"Karena itu lagu yang gua hafal, yang lain enggak hafal," tambahnya.

Terkait bakat rapp yang dimiliki dan pengalaman lima tahun silam memiliki single kolaborasi, Daniel mengatakan belum bisa memastikan apakah ia akan kembali ke industri musik.

"We'll see yah. Gua enggak bisa janjiin kalau gua bakal ngeluarin album in time soon. Cuman gua tetap kayak bertahan gua gak bakal nyanyi tapi gua lebih ke nge-MC dalam sebuah lagu," pungkas juri Idol Junior tersebut.

Melihat fenomena musik hip-hop dan rapp yang sedang marak, Daniel mengaku tak ingin terbawa arus tersebut. Ia akan memilih kembali berkarya lewat rapp jika bisa memberikan pesan positif dan menginspirasi.

"Gua enggak ngelihat kalau gua ngerap itu bakal ngebikin gua jadi lebih terkenal atau lebih banyak jobnya. Tapi gua pengen tahu aja, kalau misalnya gua ngerap gua mau memberikan pesan yang positif enggak ketika ngerap? Mungkin itu bisa menginspirasi atau memberikan pesan-pesan yang positif," jelasnya.

"Cuman kalau ada cara lain melalui ngerap gua akan melakukannya juga," lengkapnya.

Pria berdarah Tionghoa ini menegaskan bahwa ia akan tetap menjalani dam memperdalam profesi sebagai presenter. Tapi, ia tak menutup kemungkinan jika diminta memandu acara dalam sebuah bentuk lagu.

"Gue bakal tetap ngedalemin nge-MC. Gue sebagai MC (atau) presenter tetap ngedalemin itu. Cuman kalau gue harus nge-MC dalam sebuah lagu, ya udah gua lakuin," tegasnya.