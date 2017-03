Nih, Pernyataan Nikita yang Bikin Paman Evelyn Meradang

JAKARTA - Kabar hubungan Evelyn dan Aming semakin pelik. Tak banyak yang ingin mengetahui kabar keretakan hubungan rumah tangga mereka. Namun disela-sela keretakan hubungan antara Evelyn dan Aming, Nikita Mirzani si artis seksi ini memberikan pernyataan-pernyataan mengejutkan perihal kasus tersebut.

Pada Go Spot, Sabtu (11/03/2017), Nikita Mirzani membeberkan perihal suntik hormon tersebut. Ia (Nikita) juga memberitahukan bahwa Aming sendiri tak bisa menghandel Evelyn yang saat itu sedang bergejolak.

"Kalau KDRT yang sampai parah sih enggak, cuma kalau yang namanya berantem rumah tangga ya pasto, apalagi Evelyn ini kan sudah menjadi perempuan yang cantik, dia sudah berhenti minum hormon ini kan, aku kasih tau ajaah. Jadi hormonnya dia(Evelyn) didalamnya tubuhnya sedang bergejolak, kadangkan emosinya dia up and down. Nah, mungkin kak Amingnya sulit untuk menghandel," jelasnya.

Tak sampai situ, Nikita pun seolah membuat Paman Evelyn semakin meradang dengan membawa keluarga Evelyn pada kasus tersebut.

Niki menyebut jika dahulu Evelyn sempat bekerja di Jepang dan kemudian dibawa Aming dan dinikahi oleh Aming. Tak lupa, Niki juga membahas tentang ayahanda Evelyn yang masih mengontrak rumah.

"Selama ini kan yang membiayai hidupnya Evelyn adalah Kak Aming. Jadi dari Jepang punya kerjaan dibawa ke Jakarta dinikahi, otomatis pekerjaan dia(Evelyn) kan dilepas sekarang dia mau mengharapkan dari mana. Sekarang ayahnya saja masih ngontrak di Pasar Minggu," lanjut Nikita.

Artis cantik ini pun kemudian mengungkit tentang percobaan bunuh diri yang ingin dilakukan oleh Evelyn. Ia membenarkan perihal langkah Evelyn tersebut. Niki juga mengungkapkan bahwa itu adalah satu-satunya cara Evelyn untuk mempertahankan hubungannya dengan Aming.

"Betul Niki betulin semuanya karena itu biar Kak Aming tidak pergi. Dia (Evelyn) tak punya cara lain, gimana caranya biar laki gue ga ninggalin gue dan ga ninggalin rumah. Ya dia coba tusuk dirinya apalah macem-macem," tutup Nikita.

Dengan pernyataan-pernyataan tersebut sontak membuat pihak dari keluarga Evelyn pun meradang. Terutama paman Evelyn yang bernama Alvaro.