FOTO: Upload Foto Lukisan, Pevita Diserang Netizen

JAKARTA – Artis cantik Pevita Pearce mulai mendapat serangan dari netizen di akun Instagram miliknya. Pasalnya, Pevita mengunggah sebuah foto yang dinilai oleh netizen tidak cocok untuk dikonsumsi oleh publik.

Gadis blasteran Indonesia-Wales ini mengunggah sebuah foto lukisan, di mana Presiden Indonesia pertama Ir. Soekarno sedang duduk dan dipayungi oleh seorang wanita. Permasalahan dinilai datang dari sosok wanita yang memayungi karena tidak mengenakan sehelai kain pun di lukisan tersebut.

Pevita bahkan mengatakan bahwa lukisan ini adalah salah satu lukisan favoritnya sepanjang masa. Ia terkesan dengan keindahan lukisan tersebut meski nyatanya tidak seperti demikian di mata netizen.

“Dewi Soekarno & Soekarno by Ronald Manullang. My favorite painting of all time,” tulisnya.

Kisruh pun terjadi di kolom komentar foto ini. Banyak yang meminta Pevita untuk segera menghapus foto tersebut karena merasa tidak pantas melihat Soekarno dengan seorang wanita telanjang dan ada pula yang mendukung Pevita karena ini adalah seni, tidak harus dipermasalahkan.

“Kayaknya gak pantas share foto bapak Soekarno seperti itu. Please delete, jangan munculin haters di IG kamu,” tulis @agustiaads93 memberikan saran.

“Pevita, dihapus ya. Ini kurang baik meskipun ini seni berkelas,” timpal @nandangsaputra708.