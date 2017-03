Sosok Angela July di Antara Keluarga dan Karier

JAKARTA - Keluarga dan karier adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari seorang artis, seakan berjalan bersamaan. Sama halnya dengan Angela July, penyanyi jebolan X-Faktor 2015 ini berupaya untuk bisa membagi waktu keluarga dan kariernya dengan bijak.



Ditemui saat berkunjung ke Okezone, pemain Harpa ini bercerita perihal bagaimana ia membagi waktu bersama keluarga dan kariernya.



"Kadang-kadang kan kita penginnya semua itu termanage dengan rapi, akhirnya ketika punya rumah tangga semua messy (kacau) Tapi itu seru banget. Pada akhirnya semua bisa dijalani dengan baik. Aku coba bagi waktu semaksimal mungkin, yang pertama pasti keluarga dulu, ya tunggu si anak tidur baru aku latihan," jawabnya Angel.



Selain itu, Angela July juga disibukkan dengan promo single lagu terbarunya. Promo seperti off air dan on air, saat ini sedang dijalaninya. Disamping harus mengurusi keluarganya, ia pun tetap konsisten dalam berkarir.



"Jadi kalau di luar itu saya baru mengeluarkan single. Jadi, saya sedang promo saja, selain dari itu off air dan on air aja sih," lanjutnya.



Mengurus rumah tangga menjadi prioritas dari mantan jebolan X-Faktor ini. "Aku biasa mengurus rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin rumah, suami ga usah diurusin soalnya uda bisa ngurus sendiri," pungkas Angela July.