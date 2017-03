Selamat, Mariah Carey Siap Dinikahi Bryan Tanaka

LOS ANGELES - Hubungan asmara Mariah Carey dan Bryan Tanaka akan berlanjut ke tingkat yang lebih serius. Pelantun lagu All I Want For Christmas Is You tersebut berencana akan segera menikah setelah berpisah dari James Packer.

Bahkan menurut sumber mengatakan kalau Mariah sudah memberitahu teman-temannya bahwa dirinya menginginkan Bryan menjadi suaminya, dan juga ingin memiliki anak-anak dari kekasihnya itu.

"Mariah sudah membicarakan mengenai pernikahan, karena dirinya sangat menginginkan anak-anak dari Bryan. Dirinya percaya kalau Bryan merupakan satu-satunya yang ia cintai," ucap sumber itu seperti yang dilansir dari laman Aceshowbiz.

Sumber juga melanjutkan kalau Bryan nampaknya memang serius mencintai wanita 46 tahun itu, dan dirinya yakin kalau mereka akan terus bersama-sama, dan meskipun ia 13 tahun lebih muda, namun sudah cukup dekat dengan anak kembar Mariah.

"Bryan tampaknya benar-benar mencintai Mariah, dan dia yakin akan terus hidup bersama-sama," tutup sumber itu.