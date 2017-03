The Pinang, Rintangan Khas Nusantara di Sasuke Ninja Warrior Indonesia Season 2

JAKARTA - Rintangan khas nusantara hadir dalam ajang Sasuke Ninja Warrior Indonesia Season 2. Obstacle berjulukkan The Pinang sengaja dipersembahkan sebagai wujud promosi budaya Tanah Air secara tak langsung di kancah mancanegara.

Ajang pertarungan para Ninja Warrior sendiri merupakan adaptasi dari program televisi Jepang. Sebelum masuk Indonesia, negara Amerika sudah lebih dulu menayangkan program hits sports-entertainment itu.

Menengok hal itu, pihak RCTI mencoba menggagas hal baru dengan menyelipkan satu obstacle khas buatan negeri pada season kali ini.

"The Pinang ada karena kita mau masukin elemen tradisional Indonesia. Untungnya sudah lolos uji seleksi dari pihak Jepang. Jadi kita berharap orang Amerika dan Jepang bisa lebih mengenal budaya kita dengan mencari tahu asal usul kata The Pinang," kata Fabian Dharmawan, Operational Manager Production RCTI saat dijumpai di Mall of Alam Sutera, Tangerang, Jumat (10/3/2017).

Secara keseluruhan, Sasuke Ninja Warrior Indonesia 2 akan menghadirkan 26 obstacle untuk ditaklukkan oleh para peserta. Ketimbang season awal, Fabian memastikan seluruh obstacle kali ini tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi.

"Tentunya bedanya ada di obstacle dari season yang awal. Totalnya sama 26 tapi tingkat kesulitannya lebih berat. Dan secara keseluruhan obstacle kali ini 95 persen baru," sambungnya.

Sasuke Ninja Warrior Indonesia sendiri bakal tayang pasa 6 Juni 2017 dan kini sudah memasuki tahapan produksi. Tercatat ada sekira 550 peserta yang bersiap menaklukan keseluruhan obstacle khususnya Mount Midoriyama.