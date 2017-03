Ngebet Punya Anak, Reza Fahlevi Belum Berniat Program Bayi Tabung

JAKARTA - Program bayi tabung kini mulai digandrungi oleh selebriti Tanah Air yang masih belum diberikan momongan setelah menikah. Hasilnya pun sudah banyak terlihat di beberapa pemberitaan seperti kehamilan Inul Daratista atau bahkan Cynthia Lamusu yang mendapatkan sepasang anak kembar dari program bayi tabung.

Program bayi tabung pun sudah sempat terpikirkan oleh Reza Fahlevi dan Astrilika Lintong. Namun sampai saat ini Reza masih mengurungkan niat bayi tabung karena dokter kandungan yang sering ditemuinya masih menyarankan untuk tidak tergesa-gesa.

"Sudah kepikiran (bayi tabung) cuma kata dokter, kalian kan belum memasuki umur yang tua, masih pada segar. Jangan cepat-cepet dulu. Nunggu dikasih sama Allah, do what you have to do lah," katanya dengan santai.

Jika diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi seorang ayah, Reza pun tak akan mempedulikan jenis kelamin. Ia akan menerima dengan senang hati apakah diberi anak laki-laki atau perempuan.

"Semuanya saya terima asal jangan banci hahaha. Semuanya saya terima karna bagu saya itu adalah berkah dari Allah," pungkasnya seraya tertawa.