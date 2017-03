Perbedaan Ve dan Haruka saat Lulus dari JKT48

JAKARTA - Setelah Haruka Nakagawa, giliran Jessica Veranda atau akrab disapa Ve yang lulus JKT48. Ada perbedaan cukup besar ketika Haruka dan Ve lulus dari sistergroup AKB48 itu.

Dilansir Sindonews, Ve hanya memiliki waktu singkat untuk mempromosikan lagu terbaru JKT48 berjudul So Long, tembang yang menjadi perpisahannya dengan grup yang telah membesarkan namanya itu. Tidak seperti Haruka Nakagwa yang diberikan waktu lebih lama untuk bisa menggelar acara perpisahan kelulusannya.

Konser yang dijalani Harukan pun terasa spektakuler dengan konsep yang menarik. Bagaimana dengan Ve. Sampai saat ini Ve memang ingin dibuatkan konser seperti Haruka, akan tetapi hal itu masih belum dapat dipastikan. Ve mengaku semua itu tergantung manajemen.

Haruka memang memiliki fans yang besar, akan tetapi Ve yang kerap pendiam ini pun memiliki basis penggemar yang tak kalah.

Santi 'JKT48' menegaskan Ve akan menggelar acara perpisahan kelulusannya berdekatan dengan "Handshake Festival". Namun, untuk tanggal, dia masih belum tahu lantaran manajemen masih menentukan waktu yang tepat untuk menggelar acara perpisahan Ve ini.

"Dia masih ada di sini sampai 'Handshake Festival'. Jadi masih bisa mempromosilkan lagunya (So Long). Tunggu saja tanggal up date dari official," tegas Santi.

Dalam kesempatan yang sama, Ve akan menikmati momen bersama JKt48. Dia pun tidak terlalu gugup atau resah jika manajemen telah menetapkan tanggal untuk acara perpisahan dirinya dengan JKT48.

"Susah sih. Momen-momen terakhir aku bakal lebih enjoy lagi dan nantinya jadi lupa oh besok sudah graduate," tukasnya.