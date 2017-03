Teka-teki Diamnya Brie Larson saat Kemenangan Casey Affleck di Piala Oscar Terjawab

LOS ANGELES – Brie Larson akhirnya buka suara soal tindakannya di panggung Oscar, Februari 2017. Brie mengungkap dirinya sudah bertindak pantas ketika memberikan Piala Oscar kepada Casey Affleck.

Brie tidak ikut bertepuk tangan setelah memberikan Piala Oscar kepada Casey Affleck tidak lama ini. Padahal, Casey mendapat standing ovation dari para hadirin ketika memenangkan penghargaan Best Actor untuk film Manchester by the Sea itu.

“Aku rasa apa yang aku lakukan di panggung sudah cukup berbicara. Aku sudah mengatakan yang seperlunya tentang itu,” papar Brie kepada Vanity Fair.

Dilansir dari Vanity Fair, banyak yang mengira tindakan Brie masih berhubungan dengan kasus yang menyangkut Casey di tahun 2010, yaitu pelecehan seksual. Ketika itu, Casey dituntut dua orang wanita sekaligus ketika tengah proses syuting film I’m Still Here. Casey menolak dirinya telah melakukan hal tersebut dan kasus di meja hijau sudah ditutup.

Sementara itu, Brie termasuk aktif dalam mengadvokasi dan membantu korban pelecehan seksual. Dirinya juga memenangkan piala Oscar di tahun 2016 dengan memerankan tokoh korban kekerasan seksual dalam film Room. Aksinya tersebut rupanya mendulang banyak dukungan dari netizen.