Angelina Jolie Berniat Adopsi Anak Lagi, Ini Alasannya

LOS ANGELES – Mempunyai enam orang anak ternyata masih tak membuat Angelina Jolie puas. Sebaliknya, sutradara First They Killed My Father tersebut berniat untuk mengadopsi anak lagi.

Seorang sumber mengatakan jika Jolie akan menambah anggota baru dalam keluarganya. Dia akan mengadopsi anak lagi nanti ketika proses perceraiannya dengan Brad Pitt telah selesai.

“Angelina masih akan terus mengadopsi anak-anak di masa mendatang. Dia merasa itu jelas akan membuat perbedaan. Dengan anak-anaknya yang semakin besar sekarang dan kekayaanya yang terus bertambah, hanya masalah waktu saja sebelum dia memperbesar keluarganya,” ujar sumber kepada HollywoodLife, Jumat (10/3/2017).

Sumber menambahkan, “Dia akan menyelesaikan semua urusan dengan Bar dulu sebelum melakukan (adopsi) ini. Dengan anak-anak Angie tumbuh besar, masuk akal jika dia tak ingin merasakan kekosongan.”

Seperti yang sudah diketahui, sejak dulu Jolie memang kerap mengadopsi anak-anak kurang beruntung. Dari enam anak yang tinggal bersamanya saat ini, empat diantaranya adalah anak adopsi dari Kamboja, Ethiopia, dan Vietnam.