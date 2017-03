Mengintip Kesenjangan Gaji Aktor dan Aktris Hollywood

SEKALIPUN namanya terkenal, namun aktris di Hollywood merasakan kesenjangan gaji dengan aktor yang menjadi lawan mainnya. Siapa sajakah mereka?

Diskriminasi antara tenaga kerja pria dan wanita terjadi di dunia perfilman. Ternyata, industri film Hollywood memerlakukan aktor dan aktris dengan tidak adil dalam konteks pembayaran.

Banyak aktris terkenal –bahkan peraih Oscar- yang mengaku dibayar lebih rendah dari aktor yang bermain dalam film yang sama. Berikut pengakuan beberapa aktris Hollywood tentang kesenjangan dalam pembayaran honor.

Jennifer Lawrence

Pada akhir 2014, sebuah e-mail dari Sony Pictures bocor. Pada surat elektronik tersebut terkuak rahasia bahwa aktris Jennifer Lawrence mendapat bayaran lebih rendah dibandingkan aktor Christian Bale dan Bradley Cooper dalam film American Hustle.

Menurut Theguardian.com, Lawrence hanya dijanjikan bayaran 7% dari keuntungan film. Sementara para aktor utama American Hustle mendapat bayaran 9% dari keuntungan. Ketika mengetahui kenyataan ini, Lawrence merasa marah pada diri sendiri. “Saya gagal sebagai negosiator karena menyerah terlalu cepat,” kata dia.

Natalie Portman

Natalie Portman mengaku pada Marieclaire.co.uk bahwa mendapat pembayaran tiga kali lebih rendah dibandingkan lawan mainnya, aktor Ashton Kutcher dalam film No String Attached tahun 2011. “Kita punya isu yang nyata di mana wanita tidak mendapat kesempatan. Kami harus menjadi bagian untuk menemukan solusi, bukannya terus membiarkan masalah ini,” kata Portman.

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried juga mengaku pernah dibayar lebih rendah dari aktor yang menjadi lawan mainnya. “Bertahun-tahun yang lalu, pada salah satu film besar, saya mendapat bayaran 10% dari bayaran aktor yang menjadi lawan main,” kata Seyfried, seperti dikutip Theguardian.com.

Menurut Seyfried, sepertinya orang-orang berpikir dirinya adalah orang yang easy-going, sehingga tak masalah jika mendapat bayaran rendah. “Namun, ini bukan berapa banyak uang yang kamu dapatkan, ini tentang keadilan,” ujar bintang film Mamma Mia!, Mean Girls dan Ted 2 tersebut.

Rooney Mara

Aktris Rooney Mara ikut buka suara dalam perdebatan kesenjangan honor di Hollywood. “Saya pernah bermain pada sebuah film, di mana aktor yang menjadi lawan main mendapat bayaran dua kali lipat dibandingkan dengan yang saya dapatkan,” kata Mara kepada Theguardian.com.

Mara merasa frustasi akan hal itu. “Namun, pada saat yang bersamaan, saya bersyukur karena mendapat bayaran dari apa yang dikerjakan,” kata aktris yang pernah menjadi nominator Oscar untuk film The Girl with the Dragon Tattoo.

Sienna Miller

Sienna Miller menolak tawaran untuk sebuah peran di Broadway pada 2015. Pasalnya, dia mendapati hanya akan mendapat bayaran 50% lebih rendah dibandingkan aktor yang menjadi lawan mainnya. Terlebih, drama teater yang sedianya akan dilakoni Miller hanya dimainkan dua orang, Miller dan lawan mainnya yang merupakan seorang pria. “Jika drama itu dimainkan dua orang pria, mungkin kejadiannya akan berbeda. Saya sedih, namun saya (tetap) mengundurkan diri,” kata Miller, seperti dikutip Metro.co.uk.

Selain itu, masih banyak aktris Hollywood yang berbicara soal kesenjangan honor. Diane Keaton mengungkapkan perbedaan pembayaran aktor dan aktris dalam film Someting’s Gotta Give. Sementara Gwyneth Paltrow juga mengungkapkan adanya perbedaan dalam pembayaran aktor dan aktris di film, khususnya Iron Man. Namun mereka tidak menyebutkan besarannya. Paltrow hanya mengatakan, “Jika saya mengatakan disparitas (terkait honor), Anda akan terkejut.”

Aktris Carey Mulligan mengatakan, bahwa kesenjangan pembayaran antara aktor dan aktris Hollywood adalah isu lama. Hal ini juga terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Dia merasa bahwa seseorang seperti Jennifer Lawrence memang harus angkat bicara. Sebab, para pria di Hollywood memandang Lawrence sebagai sosok yang kuat. Sebagai catatan, Lawrence adalah aktris dengan bayaran tertinggi di dunia selama 2016 menurut Forbes. Dia mendapat penghasilan USD46 juta (Rp614 miliar) dalam setahun. Demikian ditulis Qerja.