FOTO: Waw, Baju Tembus Pandang Ariel Tatum Bikin Salah Fokus

JAKARTA – Netizen terus menebak-nebak model baju yang dikenakan Ariel Tatum di sebuah sesi foto. Tanpa keterangan Ariel, netizen bingung apakah baju yang dikenakannya itu berwarna kulit atau transparan.

Seperti terlihat di Instagram, diunggah Kamis 9 Maret 2017, pakaian Ariel itu memang membuat ragu. Lekukan bajunya itu berwarna hampir sama dengan kulitnya, namun bagian kaki Ariel jelas dapat diterawang.

“Bajunya terawang gitu ya? Kayak gak pake baju aja, tapi seksi, sukaaa 😘,” tulis @abalabal017.

“Bajunya sm ky wrna kulit,” tulis @annidamikaila.

Foto-foto itu juga diunggah di akun Instagram fotografernya. Karena Ariel hampir selalu menutup kolom komentar, foto unggahan fotografernya jadi sasaran netizen yang menggila.

Beberapa terlihat menghujat Ariel karena fotonya dianggap tidak pantas, bahkan menyebut puting Ariel bisa dilihat. Tetapi banyak juga yang memilih menikmati tubuh indah Ariel di foto-foto itu.

“Klo udh mati pst pngen idup lg barang 5 menit aj cm utk ngehapus foto ini,” tulis @shinta_momyrafa.

Sementara itu, Ariel sendiri tidak memberi keterangan jelas melalui caption yang ditulisnya di akun sendiri.

“An appreciation post. For one of the most beautiful thing in life I will forever adore.. Flowers. The music of the ground, from earth's lips spoken without a sound..🌹❤,” tulis Ariel.