Terungkap Alasan Scarlett Johansson Gugat Cerai Suami di Pengadilan New York

NEW YORK – Scarlett Johansson telah memasukkan gugatan cerai terhadap Romain Dauriac ke pengadilan New York, Selasa 7 Maret 2017 lalu. Kini terungkap alasan kenapa pemeran Black Widow itu menggugat sang suami di pengadilan New York.

Menurut pengamat sekaligus pengacara Lois Liberman, Johansson memilih memasukkan gugatan cerai di New York karena dia tak ingin harus menjalani persidangan cerai di Prancis, negara asal Dauriac. Sejauh ini, Dauriac sendiri diketahui belum ada niatan mengajukan gugatan cerai di negara asalnya.

Selain itu, menurut hukum Uniform Child Custody Jurisdiction Enforcement Act, pengadilan tempat sidang cerai harus dilakukan di kota dimana si anak tinggal minimal selama enam bulan. Hal ini lah yang dimanfaatkan oleh Johansson untuk menggugat Dauriac di New York.

“Jadi aku menebak dia (Johansson) bisa mengklaim dia tinggal di New York dan anaknya juga tinggal di New York dan itu memenuhi syarat enam bulan. Itulah mengapa dia menggugat untuk mengamankan klaim itu, karena dia tak ingin pergi ke Prancis untuk sidang,” jelas Liberman seperti dikutip dari USA Today, Jumat (10/3/2017).

Nancy Berg, president dari International Academy of Family Lawyers, hukum di New York juga menguntungkan Johansson. Menilik pada sejarah, hampir tak ada kemungkinan bagi seorang ayah bisa memenangkan hak asuh anak di New York.

“Seorang ayah tak benar-benar punya argumen yang kuat untuk mencegah pengadilan New york dari memutuskan (masalah ini),” timpal Berg.

Hingga sekarang, baik Johansson maupun Dauriac masih bertarung untuk mendapatkan hak asuh anak. Johansson ingin mendapatkan hak asuh legal dan izin agar putrinya bisa tinggal dengannya.

Sementara itu, Dauriac ingin hak asuh putri mereka dibagi secara rata dimana Rose Dorothy akan tinggal bersama orangtuanya secara bergantian.