Duh, Lee Min Ho Cemburu Suzy Bae Didekati Lee Jong Suk

SEOUL – Aktor Lee Min Ho dikabarkan cemburu dan sudah memberi peringatan kepada Lee Jong Suk agar tidak mendekati Suzy Bae. Hal tersebut karena temannya itu akan beradu peran di drama baru berjudul While Are You Sleeping bersama sang kekasih.

Sebelum proses syuting dimulai, aktor Bounty Hunters ini lebih dulu mengajak Jong Suk bertemu. Menurut orang dalam, Min Ho memberikan beberapa pesan kepada aktor kondang Pinocchio itu.

"Saya melihatnya, Min Ho bertemu dengan Lee Jong Suk, tapi pastinya, saya tidak tahu apa yang dibahas," kata orang dalam seperti dikutip Sindonews dari Yibada, Jumat (10/3/2017).

Lee Min Ho memang begitu mencintai Suzy. Hubungan mereka sejuah ini cukup harmonis. Pada beberapa kesempatan keduanya sering mengumbar kemesraan, meski Min Ho terkadang terlalu menjaga pasangannya itu secara berlebihan.

Jika tidak ada syuting atau waktu luang, Min Ho kerap menyempatkan waktu bertemu Suzy. Komunikasi yang dibangun keduanya pun cukup intens. Seperti diketahui, pasangan artis terkenal Korea ini sudah menjalani hubungan hampir tiga tahun.

"Lee Min Ho terus meningkatkan komunikasinya dan itu wajar dilakukan karena dia memang tidak ingin kehilangan Suzy sebagai kekasih," pungkas sumber yang sama.