Heboh Nikita Mirzani Dinilai Sindir Fans Ayu Ting Ting

JAKARTA - Baru-baru ini media sosial Instagram dihebohkan dengan beberapa unggahan Nikita Mirzani. Pasalnya, artis sensasional itu dinilai menyindir fans dari Ayu Ting Ting, yakni Bala Jaer.



Nikita dinilai menyindir dengan mengatakan kalau ikan mujair itu murahan, sedangkan dirinya lebih menyukai ikan tuna yang terbukti mahal, dan juga mengatakan kalau mujair bau amis dan bau sampah hingga membuat fans Ayu Ting Ting merasa tak terima.



Namun netizen tetap membela pelantun lagu Sambalado tersebut. Banyak yang tetap memberikan dukungan untuk Ayu Ting Ting agar tetap diberikan kesabaran dalam menghadapi setiap cobaan.



"@ayutingting92 ttp the best lah , iri ya mba km πŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆ,,,,,, buat neng @ayutingting92 sabar aj,org klo lg sukses ada aj yg ga suka .love you 😘😘😘," ucap akun @mia1han.

A post shared by Nikita Mirzani (@nikitamirzanimawardi_17) on Mar 8, 2017 at 12:43pm PST

"@ayutingting92 juga orang nya sabar.. Tuh @nikitamirzanimawardi_17 kemaren kemaren ribut sama jupe skrg sama ayu!! Mungkin iri dengan ketenaran mereka yg memang tenar karna prestasii.. Ya kalau @nikitamirzanimawardi_17 apa?? Cuma bisa cari sensasi,ngandelin body, gak tau ya body asli atau palsu soalnyakan ada yang dioperasi upssss," tambah akun @_sellalestari.