Trailer Terbaru The Fate of the Furious Super Menegangkan

The Fate of Furious (Foto: Instagram/CharlizeTheron)

LOS ANGELES – Siap-siap menahan nafas ketika nanti menonton film The Fate of the Furious. Dari trailer terbaru yang dirilis, film kedelapan seri Fast and Furious ini menyajikan ketegangan luar biasa dari awal hingga akhir.

Kamis 9 Maret 2017, Universal merilis trailer terbaru The Fate of the Furious lewat akun Youtube resmi Fast and Furious. Trailer dibuka dengan Letty, Hobbs, Ramsey, Roman, dan Tej yang berkumpul di sebuah ruangan untuk membicarakan rencana ke depan.

Namun diskusi mereka terganggu ketika Dom datang bersama dengan Cipher. Tanpa berkata-kata, Dom yang sudah berkhianat langsung melemparkan bom yang otomatis meledakkan seisi ruangan.

Secara keseluruhan, trailer berdurasi tiga menit ini berisi berbagai adegan ledakan, tembakan, dan kebut-kebutan. Ada adegan ketika Dom melepaskan torpedo untuk meledakkan Hobbs dkk, serta hujan mobil dari gedung-gedung tinggi yang dikendalikan oleh Cipher.

Fate of the Furious memang akan berfokus pada pengkhianatan Dom kepada keluarganya. Masih dibintangi oleh Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, dan Michelle Rodriguez, film yang akan tayang pada 14 April mendatang ini juga didukung oleh Charlez Theron sebagai pemeran Cipher.