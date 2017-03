Ji Chang Wook Siap Bintangi Drama Be Careful of This Woman

SEOUL – Ji Chang Wook bersiap kembali ke layar kaca. Setelah sukses mencuri hati pencinta K-Drama lewat K-2 tahun lalu, 2017 ini Chang Wook dikabarkan akan bermain di drama komedi romantis thriller Be Careful of this Woman.

Perwakilan SBS, stasiun TV yang menayangkan drama ini mengungkap jika saat ini Chang Wook sedang mempelajari skenario Be Careful of this Woman. Jika menerima tawaran ini, maka aktor kelahiran 1987 tersebut akan menjadi pemeran utama pria.

“Ji Chang Wook sedang mempertimbangkan untuk bermain di drama baru Rabu-Kamis Be Careful of this Woman,” tutur sumber seperti dilansir Soompi, Jumat (10/3/2017).

Untuk posisi pemeran utama wanita, SBS telah mendekati Lee Sung Kyung. Jika menerimanya, aktris YG Entertainment ini akan memerankan karakter Eun Bong Hee, seorang wanita yang dulunya mencintai Taekwondo tapi lantas magang di pengadilan.

Be Careful of this Woman memang akan mengambil setting kantor jaksa dan pengadilan. Belum ada informasi kapan drama ini ditargetkan akan tayang.