Movie Review: The Invitation, Undangan Mencurigakan dari Sang Mantan

The Invitations (Foto: Ist)

JAKARTA – Sebuah undangan makan malam mewah memang akan sangat sayang jika dilewatkan begitu saja. Apalagi, jika undangan tersebut datang dari mantan istri yang sudah dua tahun menghilang.

Secara singkat, itulah synopsis pendek dari film festival The Invitation. Tema misteri dicampur dengan drama begitu kental menyelimuti film besutan Kayn Kusama ini.

Will (Logan Marshall-Green) memiliki hidup yang bisa dibilang sempurna dengan sang istri Eden (Tammy Blanchard). Setelah menikah, kehidupan mereka pun semakin mesra karena dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ty (Aiden Lovekamp).

Namun, seketika kisah romantic kehidupan rumah tangga Will dan Eden menjadi hancur tatkala sebuah kejadian merenggut nyawa Ty. Mental Eden pun langsung tidak karuan, ia tidak bisa menerima kematian sang anak sehingga memutuskan untuk meninggalkan Will. Eden menghilang selama dua tahun lamanya, tanpa seorang pun tahu keberadaannya. Sementara itu Will mencoba lebih tabah menerima keadaan meski di satu sisi dirinya begitu rapuh dengan kehilangan Ty.

Dua tahun setelah berpisah, Eden akhirnya kembali dengan seorang kekasih baru bernama David (Michiel Huisman). Untuk merayakan kembalinya Eden, David pun menggelar sebuah makan malam mewah dengan mengundang tamu orang-orang terdekat mereka, termasuk Will.

Keraguan menghampiri Will kala mendapat undangan dari sang mantan istri. Meski pada akhirnya Will memutuskan untuk datang dengan membawa kekasihnya Kira (Emayatzy Corinealdi). Selain Will dan Kira hadir pula beberapa teman lainnya seperti Gina (Michelle Kruisec), Tommy (Mike Doyle), Miguel (Jordi Vilasuso), Ben (Jay Larson), Claire (Marieh Delfino), Sadie (Lindsay Burdge), dan Pruitt (John Carroll Lynch).

Di tengah suasana hangat reuni kecil-kecilan itu, Will merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa bahwa undangan tersebut bukanlah undangan makan malam biasa. Terlebih saat dirinya menemukan beberapa hal janggal seperti semua pintu dikunci, video aneh yang diputar, dan sebuah permainan aneh yang dimainkan oleh mereka. Namun setiap kali kecurigaan Will datang, fakta membuktikan bahwa kecurigaan tersebut hanyalah bayangan masa lalu dari Will yang masih merasa kehilangan Ty. Sedangkan di sisi lain, Eden mampu menunjukkan bahwa dirinya sudah ikhlas dengan kehilangan buah hati tercinta.

Meski di 30 menit pertama film berjalan datar, keseruan mulai menghampiri di pertengahan bagian. Emosi dan pemikiran para penonton seolah dikocok terus-terusan dengan mengandalkan perbedaan karakter-karakter yang ada. Penonton digiring pada pemikiran utama Will yang menganggap bahwa akan terjadi sebuah kejadian mengerikan dari makan malam mewah David dan Eden.

Namun, di saat bersamaan sang sutradara banyak memunculkan twist untuk menggoda para penonton bahwa film ini tidak akan berjalan seperti apa yang ada dalam pikiran Will.

Walaupun secara konsep cerita The Invitation terbilang bagus, ada sebuah faktor yang membuatnya tidak terlalu bagus. Film ini langka bintang besar, akting pas-pasan para pemain pun akhirnya membawa film ini kepada sebuah konklusi kurang greget. Seandainya saja film ini bermodalkan biaya produksi besar dan dibintangi sederet aktor besar, mungkin saja film berdurasi 100 menit ini bisa menjadi sebuah tontonan yang lebih menarik.

Overall, Okezone memberikan nilai 6 untuk film drama-mistery ini. The Invitation bisa menjadi salah satu alternative tontonan di tengah maraknya film blockbusters yang menghiasi layar-layar bioskop di Indonesia. The Invitation sudah tayang di Tanah Air sejak hari ini Jumat (10/3/2017).