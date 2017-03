Song Hye Kyo dan Park Bo Gum Adu Akting di Temperature of Love?

SEOUL – Menyusul kesuksesan di Descendants of the Sun dengan Song Joong Ki, Song Hye Kyo kini dikabarkan siap bermain drama baru. Tak tanggung-tanggung, lawan mainnya di drama berjudul Temperature of Love itu disebut-sebut adalah Park Bo Gum!.

Portal berita Spotvnwes pertama mengabarkan jika Hye Kyo sedang dilirik untuk membintangi drama Temperature of Love. Tapi hingga kini belum ada konfirmasi dari mantan kekasih Lee Byung Hun tersebut.

“Kami sedang mempelajari (tawaran) film, drama, dan pekerjaan lainnya,” ujar juru bicara Song Hye Kyo.

Sebelumnya, nama Park Bo Gum sudah disebut-sebut sedang diincar untuk menjadi pemeran utama Temperature of Love. Jika dua aktor yang sedang naik daun ini menyetujui tawaran yang datang, maka Temperature of Love akan menjadi drama pertama yang mempertemukan Song Hye Kyo dan Park Bo Gum.

Temperature of Love merupakan drama komedi romantis yang diangkat dari novel Ha Myung Hee, penulis skenario drama Doctors. Serial ini berkisah tentang kisah cinta seorang wanita yang bermimpi menjadi penulis drama dan seorang calon chef muda. Jika tak ada halangan, Temperature of Love dijadwalkan tayang di paruh kedua 2017.