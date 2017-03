FOTO: Sukses dengan Liability, Lorde Siapkan Tanggal Rilis Album Melodrama

LOS ANGELES – Belum genap setahun Lorde mengeluarkan single Liability. Kini penyanyi nyentrik berambut ikal itu sedang bersiap untuk mengeluarkan karya terbarunya yang berjudul Melodrama. Penyanyi asal Selandia Baru itu pun sudah menetapkan tanggal perilisan.

β€œAku ingin kalian punya lagu baru dari Melodrama, bab baru dari cerita - inilah Liability 🌌 bukan single, untuk yang bertanya. Hanya adik kecil yang aneh dari album ini. Tapi aku suka ❀ oh, juga, Melodrama punya tanggal rilis resmi: 16 JUNI,” tulis Lorde di tiga cuitan terpisah.

oh, and also, Melodrama has an official release date: JUNE 16. you can preorder it here https://t.co/YeJ1aeAefA pic.twitter.com/6CEJopgZwF