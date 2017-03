Rilis Tiga Lagu, Nicki Minaj Balas Hujatan Remy Ma

SEOUL – Nicki Minaj akhirnya tidak tahan dengan hujatan Remy Ma. Diss yang diterima dari Remy dibalas tiga kali oleh Nicki.

Jumat (10/03/2017), Nicki mengunggah tiga lagu berjudul No Frauds, Changed It, dan Regrets in Your Tears. Lagu tersebut tidak hanya dibuatnya sendiri, namun rupanya menggaet teman-teman Big 3 labelnya, yaitu Drake dan Lil Wayne.

Nicki juga sempat membeberkan sebagian lirik dari lagu No Frauds di Instagram, yang rupanya menyerang Remy secara langsung. Isi lirik tersebut penuh dengan umpatan dan langsung membahas soal lagu diss Remy yang berjudul shETHER.

Sementara itu, Changed It masih menyerang Remy dan lagu Regrets in Your Tears membahas hubungan Nicki dengan Meek Mill yang belum lama ini putus.

25 Februari 2017 silam, Remy merilis lagu berdurasi tujuh menit yang menghujat Nicki mulai dari soal operasi plastik hingga urusan agama. Sebelumnya, Nicki sempat menolak membalas Remy dan menganggapnya tidak perlu, namun Nicki kemudian langsung membalas dengan tiga lagu sekaligus.