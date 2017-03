Camila Cabello Duet dengan Pitbull di Soundtrack Fate of the Furious

LOS ANGELES – Karier Camila Cabello semakin cemerlang pasca meninggalkan Fifth Harmony. Setelah merilis lagu solo, Cabello kini terpilih untuk menyanyikan soundtrack film Fate of the Furious bersama dengan Pitbull.

Bersamaan dengan perilisan trailer terbaru, diumumkan juga jika Cabello bersama Pitbull dan J Balvin akan menyanyikan soundtrack Fate of the Furious berjudul Hey Ma. Secara pribadi, Cabello merasa terhormat bisa menyanyikan soundtrack film populer sekelas Fate of the Furious bersama Pitbull dan J Balvin.

“Bekerja dengan Pitbull dan J Balvin adalah kehormatan besar. Aku sangat gembira menjadi bagian dari franchise yang luar biasa ini, apalagi dengan ini syuting di negara asalku, Kuba,” tutur Cabello dilansir Entertainment Weekly, Jumat (10/3/2017).

Selain Cabello, Pitbull, dan J Balvin, masih ada sejumlah nama lain yang juga ikut mengisi album soundtrack film ini. Wiz Khalifah yang sukses besar dengan soundtrack di Furious 7 kembali lagi menyumbangkan suaranya untuk salah satu lagu di sekuel kedelapan nanti.

Mengingat kesuksesan soundtrack film ketujuh, See You Again yang sangat mendunia 2015 lalu, publik tentu menanti-nantikan sepak terjang Hey Ma. Bisakah Hey Ma dari Cabello, Pitbull, dan J Balvin menyaingi See You Again milik Wiz Khalifa ft. Charlie Puth?

Jawabannya akan terungkap pada 14 April 2017 nanti ketika lagu ini dirilis bersamaan dengan perilisan Fate of the Furious. Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, dan Michelle Rodriguez masih kembali memerankan karakter mereka sebelumnya.