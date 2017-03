VIDEO : Rayakan Hari Musik Nasional, Personel Superman Is Dead Putar Vinyl

BALI - Merayakan Hari Musik Nasional membuat sebagian para musisi girang. Ini terlihat dari salah seorang anggota personel Superman Is Dead, I Made Putra Budi Sartika atau kita kenal dengan Bobby Kool.



Bukti tersebut, terlihat dengan postingannya video singkatnya, Kamis 8 Maret 2017. Dalam video yang berdurasi kurang dari satu menit itu, Bobby Kool merayakan Hari Musik Nasionalnya dengan memutarkan lagu lewat vinyl atau kita kenal dengan piringan hitam. Memang sudah sangat jarang kita temukan alat pemutar musik yang sudah terlampau kuno.



Dengan video singkat tersebut, Bobby begitu menikmati musik. Ia pun menulis bahwa memutar musik sesuai dengan jiwanya. Pentolan grup SID itu seakan menikmati musik dalam hidupnya. Halitu tercemin dengan tulisan yang disematkannya melalui video singkat.



"Music day... 🎸🎺🎧🎼 Just play your Music to your soul baby.. 😍πŸ₯ƒ #home #vinyl πŸ’ƒπŸ»πŸ•ΊπŸ»πŸ’ƒπŸ»," tulis Bobby.

Bobby Kool kini sukses dengan band Superman Is Dead, mereka tercatat band punk rock yang dikenal di luar negri. Ini pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bangsa Indonesia.Dari postingan fotonya tersebut, netizen pun langsung beramai-ramai berkomentar. "Piringan hitam kereenn blii @bobbybikul ,bagi ku musik adalah inspirasi dan emosi jiwa Mantaaappp blii," tulis netizen.