Jupe Mengerang Kesakitan, Kakinya Membengkak

JAKARTA - Julia Perez (Jupe) tak patah arang untuk melawan kanker serviks yang menyerang tubuhnya. Apa daya, dia hanya wanita biasa yang tetap saja merasakan kesakitan ketika kanker menyerang.

Dilansir Solopos.com, kondisi kesehatan Jupe kian hari kian menurun. Meski berusaha menunjukkan keceriaan, namun rasa sakit akibat penyakit yang dideritanya itu tetap saja tidak bisa disembunyikan. Bahkan, Kamis (9/3/2017), pukul 10.09 WIB, ia diketahui mengerang kesakitan lantaran tidak tahan dengan rasa nyeri di kakinya.

Hal itu diketahui dari video Instagram Story Jupe yang diunggah di akun Instagram, @juliaperrezz. Dalam video tersebut, Jupe yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit terdengar mengerang kesakitan karena nyeri yang dirasakan.

Pelantun Aku Rapopo itu memperlihatkan ekspresi wajahnya menahan sakit. Ia mengatakan tidak selamanya bisa menahan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya.

“Jam serangan kaki aku. Aku lagi kesakitan. Aduh, jadi setiap ada gerakan misal mandi atau poop [buang air besar] selalu sakit,” tutur Jupe dalam video tersebut.

Kendati demikian, Jupe tidak patah semangat. Ia bahkan rela melakukan berbagai macam pengobatan demi menyembuhkan penyakit kanker serviks yang menggerogoti tubuhnya.

“Tapi, yang pasti walaupun sakit aku enggak akan nyerah,” tegas Jupe.

Jupe bahkan mengunggah foto bertuliskan "Never never never give up" di Instagram yang seolah digunakan untuk menyemangati dirinya. “Understand,” tulisnya pada keterangan foto yang diungga.

Perjuangan Jupe yang gigih melawan penyakit itu tak pelak membuat warga dunia maya (netizen). Mereka pun tak henti-hentinya melantunkan doa demi kesembuhannya. Bahkan, mereka turut merekomendasikan tempat pengobatan yang dinilai mampu menyembuhkan penyakitnya.