VIDEO: Wow, Skydiving Mischa Chandrawinata Bikin Merinding

DUBAI – Berpetualang memang sering dilakukan kakak beradik Chandrawinata, namun Mischa tidak bisa membendung rasa bahagia ketika mencoba skydiving. Mischa mengaku senang meski terjun dalam keadaan tandem.

Di video yang diunggahnya di Instagram, Kamis (09/03/2017) itu, terlihat wajah takut Mischa sebelum akhirnya terjun dari pesawat. Tidak lama kemudian sang instruktur terlihat melepaskan sebuah parasut kecil. Terdengar teriakan Mischa selama melayang. Sayang, video tersebut terlalu pendek, sehingga tidak terlihat pendaratannya.

β€œJujur gua takut banget but it was worth it. Sayang nggak bisa full video, padahal nyampe bawah muka gua sumringah banget haha,” tulis Mischa.

Video menegangkan tersebut rupanya ikut membuat netizen deg-degan.

β€œsumpah ini keren banget...gak tau jantung udah kayak apa itu modelnyaaa..gw rasa yg paling ekstream bnget itu waktu pertama kali mau loncat dri tu pesawat ya @mischach,” tulis @enoanggie_id.