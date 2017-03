The Titans Pertahankan Andika Meski Tersandung Narkoba

The Titans (Foto: CDB Yudistira)

BANDUNG - Personel The Titans sudah seperti keluarga. Ketika ada satu personel sedang mengalami masalah, mereka selalu menyikapi permasalahan dengan kepala dingin.

Hal ini terjadi ketika sang frontman, Andika harus merasakan dingin dan pengapnya hidup di balik jeruji besi akibat kasus narkoba. Bukan membuang Andika, personel The Titans malah mendukung agar sang sahabat bisa melewati masalah dengan lapang dada.

"Tidak divakumkan apalagi dikeluarkan," jelas drumer The Titans, Tomtom, saat jumpa pers di kawasan Dago, Bandung, Kamis (9/3/2017).

Lagi pula, lanjut Tomtom, Andika bukanlah pengedar. Ia hanya pengguna dari tembakau gorilla yang harus diselamatkan.

"Masih tetap jadi bagian The Titans dan menegaskan bahwa Andika bukan pengedar atau penjual. Itu salah," sambungnya.

Sekadar diketahui Andika 'The Titans' ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung atas tembakau gorilla pada 1 Maret 2017. Saat itu Andika membeli barang haram tersebut secara online. Akibat perbuatannya, Andika dijerat dengan Pasal 114 UU No 35 tentang narkotika dan Pasal 112 UU No 35, 2009, ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun penjara.