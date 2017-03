Astaga, Seohyun 'SNSD' Jadi Pencuri?

SEOUL - Ternyata Seohyun punya aktivitas lain sebagai penyanyi. Ia ternyata sedang pikir-pikir apakah jadi pencuri atau tidak.

Eits, jangan salah sangka dulu. Karakter pencuri yang ia lakoni hanya sebatas sebuah drama. Bukan karakter member SNSD tersebut.

Dilansir Sindonews, Seohyun SNSD sedang ditawari peran sebagai pencuri. Pemilik nama asli Seo Ju Hyun ini ternyata tengah dipertimbangkan untuk drama terbaru yang berjudul Thief Thief.

Pihak MBC selaku stasiun televisi yang memproduksi drama terbaru Thief Thief mengatakan telah mengirimkan naskah kepada Seohyun. Pihaknya pun menawarkan peran utama untuk anggota termuda di SNSD itu.

"Memang benar kami menawari Seohyun sebagai pemeran utama wanita di drama terbaru kita yang berjudul Thief Thief," ujar perwakilan MBC seperti dikutip Allkpop.

Sedangkan SM Entertainment selaku agensi yang menaungi Seohyun 'SNSD' telah memberitahukan kepada Seohyun. Dan masih menunggu keputusan dari Seohyun.

"Kami masih menunggu Seohyun untuk kedepannya," kata SM Entertainment.

Sementara itu, drama ini sendiri bercerita mengenai pencuri yang bekerja sendiri di wilayah elit Korea. Drama ini diekspektasikan tayang setelah Father, I'll Take Care of You tamat.