FOTO: Netizen Mulai Tertular Semangat Jupe

JAKARTA - Penyakit kanker stadium 4 membuat Julia Perez tetap semangat dalam menghadapi berbagai proses untuk mendapatkan kesembuhan. Rasa tak putus asanya pun tertulis pada foto yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya.

Pada foto itu tertulis kalimat Never Give Up, yang artinya jangan menyerah. Janda Gaston Castano pun mengerti sekali kalau dirinya jangan sampai terbesit untuk menyerah.

"Understand πŸ‘ŠπŸΌπŸ‘ŠπŸΌπŸ‘ŠπŸΌπŸ‘ŠπŸΌπŸ‘ŠπŸΌπŸ‘ŠπŸΌ," tulis Jupe.

A post shared by Juliaperez (@juliaperrezz) on Mar 7, 2017 at 8:20pm PST

Melihat unggahan tersebut, banyak netizen yang merasa sentuhan dengan setiap unggahan Jupe. Mereka pun sangat kagum dengan kekuatan yang dimiliki pelantun Belah Duren tersebut.

Sangat kagum dan tersentuh, netizen pun mengaku mulai tertular semangat Jupe dan mendoakan agar cepat diberikan kesembuhan.

"Hi kak jupe saya setiap hari selalu liat IGnya kak jupe..right..i'm your stalker..itu smua karena saya sangat kagum dgn semangat kakak..tdk banyak yg bisa tersenyum seperti kakak ketika sakit..dan kakak selalu menulis motivasi dan caption yg positif disetiap postingannya.. semangat dan motivasi kakak menular juga ke saya sbg pembaca..doa saya agar kak jupe cepat sembuh seperti sediakala..kakak bisa jadi motivator untuk mereka yg tengah berjuang melawan sakitnya..so please don't give up," tulis akun @gita_zuliyanti.