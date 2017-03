FOTO: Lucunya Kue Ultah Hamish Daud dari Raisa

JAKARTA - Tepat pada 8 Maret aktor tampan Hamish Daud berulangtahun yang ke-37 tahun. Dihari bahagianya tersebut, pemain film Rectoverso tersebut mendapatkan kejutan dari sang kekasih, yakni Raisa.

Kejutan tersebut terekam dalam bentuk foto yang diunggah pada Instagram Stories keduanya. Raisa pun mengucapkan ulangtahun yang romantis untuk Hamish.



"Happy birthday, my love," tulisnya.





Kendati demikian, ada sesuatu yang lucu pada bagian lilin di kue ulangtahunnya, yakni biasanya berbentuk angka yang mencerminkan usia, namun pelantun lagu Kali Kedua itu memberi lilin yang bertuliskan 'Lost Count', yang berarti tidak bisa dihitung.



"Ps: I'm sorry for the candles," tambah Raisa.



Hamis pun mengunggah foto kue ulang tahun itu pada Instagram Storiesnya, dan sembari menertawakan lilin tersebut.