FOTO: Jangan Menyerah Jupe!

JAKARTA - Kabar masih datang dari artis Julia Perez. Baru-baru ini Jupe menyemangati dirinya sendiri lewat akun instagram pribadinya. Ia pun memposting tulisan tidak akan pernah menyerah. Foto itu diposting pada Rabu 8 Maret 2017.



Dilansir dari akun instagram pribadinya @juliaperrezz, Jupe seolah menyemangati dirinya perihal penyakit kanker serviks yang dideritanya. Dalam foto tersebut tertulis bahwa ia (Jupe) tidak akan pernah menyerah.

Ia pun mengisyaratkan kesembuhan terhadap penyakitnya. Ia juga yakin bahwa penyakit yang diidapnya tersebut, dapat disembuhkan. Tekadnya begitu kuat untuk sembuh. Hal tersebut dibuktikan dengan perjuangannya melawan penyakit kanker yang sudah memasuki stadium akhir sampai dengan saat ini.



"Understand πŸ‘ŠπŸΌπŸ‘ŠπŸΌπŸ‘ŠπŸΌπŸ‘ŠπŸΌπŸ‘ŠπŸΌπŸ‘ŠπŸΌ," tulis Jupe.

Dalam foto itu juga terdapat tulisan 'Never Never Never Give Up'. Memang, saat ini Jupe sedang Berjuang melawan penyakitnya dan sedang terbaring di Rumah Sakit. Banyak orang yang peduli akan penyakitnya. Sederatan artis pun sudah menjenguk Jupe dan memberikan semangat kepadanya. Namun tak hanya para artis, netizen pun acap kali sering mengirimkan doa dan semangat terhadap kesehatan Jupe.Β Β Β"Mba Jupe kekuatan dan perjuanganmu sangat menginspirasi saya. Saya jd berjuang ingin sehat setelah ini. Semoga mba jupe diberikan yang terbaik oleh Allah aamiin. Thanks mba jupe," tulis netizen.