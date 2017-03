Nih, Bocoran Adegan Pembuka Star Wars: The Last Jedi

LOS ANGELES - Star Wars: The Last Jedi memang masih belum merilis teaser atau trailer resminya. Tapi sejumlah fans beruntung telah berhasil menonton adegan pembuka dari sekuel terbaru Star Wars ini.

Walt Disney Studios mengundang fans beruntung ke Denver, Colorado, Amerika. Saat itulah Walt Disney memutarkan adegan pertama Star Wars: The Last Jedi untuk dinikmati fans-fans beruntung tersebut.

We just saw more "Star Wars: The Last Jedi" footage. In it, Luke asks Rey, "Who are you?" Then we see her deftly handle a lightsaber.