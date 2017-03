Karakter Misterius Hadir di Jurassic World 2, Ini Bocorannya

LOS ANGELES – Produser Frank Marshall membuat penggemar Jurassic World tak sabar untuk menonton sekuel kedua film tersebut. Kini penggemar penasaran setelah melihat foto bocoran pertama dari Jurassic World 2.

First photo from the set. JW2 lives! #JW2 #JurassicWorld pic.twitter.com/ENLQCrlzW6