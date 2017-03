Pecahkan Rekor, "Divide" Jadi Album Tersukses Ed Sheeran

LONDON – Album terbaru Ed Sheeran menjadi album tersuksesnya sepanjang berkarier. Album berjudul "Divide", yang baru dirilis 3 Maret 2017 sudah memecahkan berbagai rekor di industri musik baik secara fisik maupun digital.

Album "Divide" menandakan kembalinya Ed ke dunia musik setelah sekian lama cuti. Dilansir dari Mail Online, album "Divide" berhasil dijual sebanyak 432 ribu kopi hanya di hari ketiganya. Ini merupakan salah satu penjualan album fisik tercepat sepanjang masa, dan menjadi salah satu calon yang dapat mengalahkan penjualan album Adele di pekan pertama. Adele berhasil menjual 800.000 kopi dari albumnya yang berjudul 25 di pekan pertama.

Kini, Ed berada di urutan ketiga soal banyaknya penjualan album sepanjang masa. Posisi pertama dipegang dua artis yaitu Adele dan Oasis dengan album berjudul "Be Here Now", sementara posisi kedua dipegang oleh Take That dengan album berjudul "Progress" yang berhasil menjual sebanyak 518 ribu lebih copy ketika dirilis di pada 2010.

Sementara itu, penjualan album itu secara digital telah memecahkan berbagai rekor. Bagaimana tidak, album tersebut mendominasi Top 10 tangga lagu tengah pekan Inggris. Dari sepuluh lagu, hanya satu lagu yang bukan karya Ed.

Sementara itu, Ed lagi-lagi memecahkan rekor di salah satu aplikasi streaming musik. "Divide" meraih 50 juta kali stream di hari pertama, melebihi rekor sebelumnya yaitu "Starboy" oleh The Weeknd dengan stream hari pertama sebanyak 29 juta.