Hari Musik Nasional: 10 Musisi Indonesia yang Terkenal di Luar Negeri

JAKARTA – Seiring berjalannya waktu, Indonesia selalu diberkahi dengan bakat-bakat musik yang hebat. Kehebatan ini tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja, namun juga masyarakat luar negeri.

Buktinya, sejak tahun 50-an hingga kini, ada saja musisi Indonesia yang berhasil menorehkan nama di berbagai panggung, dan beberapa bahkan mendapat penghargaan langsung. Beberapa memiliki hubungan langsung dengan artis luar negeri yang pernah terlihat di layar kaca. Siapa saja artis-artis ini? Simak kompilasi Okezone berikut ini!

The Tielman Brothers

Band ini termasuk salah satu band Indonesia paling pertama yang berhasil menyentuh panggung musik internasional. Didirikan tahun 1947 (ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda!), band yang beranggotakan keluarga Tielman ini berhasil menorehkan nama ketika tampil di Brussels, Belgia.

Saking hebatnya band ini, beberapa pihak bahkan menyebut merekalah guru dari The Beatles, meskipun kebenarannya diragukan. Personel terakhir band ini, Reggy Tielman, tutup usia di tahun 2014.

Anggun C Sasmi

Siapa tidak kenal Anggun? Nama Anggun terus eksis sepanjang kariernya. Terkenal sejak lagu Tua Tua Keladi, rocker yang kini juga menyanyikan lagu R n B dan Pop ini masih sangat aktif tampil di berbagai panggung. Kini, kariernya berpusat di Prancis dan Tanah Air. Karyanya pun disampaikan dalam berbagai bahasa.

Elfa’s Singers

Grup bentukan tahun 80-an ini juga masih aktif hingga kini. Didirikan oleh mendiang Elfa Secioria, grup ini juga masih tampil di berbagai panggung di Indonesia dan beranggotakan Agus Wisman,Yana Julio, Lita Zen, dan Ucie Nurul. Elfa’s Singers berhasil menjadi perwakilan Indonesia di berbagai panggung, misalnya di Belanda dan Thailand dan telah memenangkan banyak penghargaan, seperti ketika memenangkan kontes World Choir Games. Elfa’s Singers terakhir merilis album berjudul Timeless di tahun 2016.

Slank

Saking terkenalnya, spanduk Slank sering terlihat di berbagai acara yang tidak berhubungan dengan Slank sekalipun. Tidak hanya vokalisnya, Kaka, berbagai personelnya seperti Bimbim, Ivanka, Ridho, dan Abdee juga sudah punya nama besarnya masing-masing. Slank juga sudah bolak-balik Negeri Paman Sam untuk memanjakan telinga para bule yang juga telah mengenal nama mereka sejak lama.

Agnez Mo

Cita-cita artis cilik ini adalah go international, dan prosesnya selalu terlihat di layar kaca. Dikenal dengan gaya berpakaiannya yang ramai, Agnez Mo sempat menggemparkan Indonesia dan Amerika Serikat melalui duetnya bersama Timbaland yang berjudul Coke Bottle.

The SIGIT

Siapa bilang industri musik rock garasi ala band indie tidak bisa berkembang? Rekti cs berhasil membuktikannya sebelum menjadi terkenal. The SIGIT pernah menjadi perbincangan ketika namanya masuk majalah internasional NME Stereo dan berhasil mendapat ulasan positif untuk albumnya yang berjudul Black Amplifier. Tidak berhenti sampai disitu saja, mereka juga pernah tampil di ajang SXSW di Texas dan menggelar tur di California dan Hongkong. Sekedar mengingatkan, nama The SIGIT sebenarnya singkatan dari The Super Insurgent Group of Intemperance Talent.

ST12

Band bernuansa Melayu ini berhasil meraup banyak penghargaan bahkan setelah vokalis kenamaan mereka, Charly van Houten, hengkang. Terutama di panggung Asia Tenggara, band asal Bandung ini berhasil menggaet 16 rating platinum dari negara-negara Asia Tenggara itu dengan vokalis kedua mereka, Dimas. Kini, mereka berusaha menggebrak lagi panggung Tanah Air dengan mengawinkan lagu Melayu dengan berbagai genre.

Joey Alexander

Bocah ini mungkin baru berusia 13 tahun, namun tidak menghalangi bakat jazz-nya di luar negeri. Bahkan, Joey sudah merilis dua album sejak kariernya dimulai tahun 2015. Kehebatan Joey pun berhasil membuatnya jadi nomine untuk piala Grammy tahun 2016 dan 2017.

Rich Chigga

Mungkin prestasi Rich Chigga belum semengkilap musisi-musisi di atas, namun eksisnya rapper bernama asli Brian Imanuel ini tidak dipungkiri lagi. Selain karena tingkahnya yang unik di media sosial Twitter, Instagram, dan Youtube, lagu-lagu besutan Rich Chigga membuatnya sangat populer di industri rap Amerika Serikat. Rich Chigga juga akan menggelar konser di Amerika Serikat, membuktikan dirinya bukan hanya sensasi sekejap.

The Temper Trap

Orang Indonesia juga bisa sukses di grup musik asal luar negeri. Ini dibuktikan oleh vokalis The Temper Trap, Dougy Mandagi. Penyanyi asal Manado ini berhasil bersinar dengan rekan-rekannya yang seluruhnya orang Australia. Melalui lagunya, Sweet Disposition, The Temper Trap berhasil masuk ke industri musik berbagai negara lain seperti Inggris, Belgia, dan Irlandia. Sementara itu, band ini juga berhasil memenangkan berbagai penghargaan seperti ARIA Awards untuk kategori Best Rock Album dan EG Music Awards untuk kategori Best Band.