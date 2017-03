FOTO : Album Baru, Halsey Pamer Foto Topless

LOS ANGELES - Kabar datang dari penyanyi Halsey. Penyanyi yang tenar saat menyanyikan Closer bersama The Chainsmokers ini, mengumumkan tentang album barunya. Hal ini dibarengi dengan foto toplessnya pada akun twitter pribadinya pada Selasa 7 Maret 2017.



Menariknya bersamaan dengan pengumuman tentang albumnya tersebut, ia berpose topless. Dalam fotonya tersebut Halsey dengan rambut cepaknya memperlihatkan bagian punggungnya. Selain itu juga nampak terlihat dadanya sebagian lalu terdapat sedikit tatto yang menghiasi tubuhnya. Ia pun mengumumkan bahwa albumnya tersebut akan dirilis pada bulan Juni dan berjudul " Kopeless fountain Kingdom".



"Saya akan merilis album pada bulan Juni dengan judul 'Hopeless Fountain Kingdom', sampai bertemu kembali," tulis Halsey diakun twitternya.

im pleased to announce my upcoming album, this june, is titled:



hopeless fountain kingdom.



see you soon. ✨ pic.twitter.com/MsBA0ntyAk