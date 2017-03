Nikita Mirzani Bongkar Permasalahan Aming dan Evelyn

JAKARTA - Isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dalam rumah tangga Aming Supriyatna Sugandhi dan Evelyn Nada Anjani nampaknya semakin terbuka. Hal tersebut diketahui lewat pernyataan teman dekat Evelyn, yakni Nikita Mirzani.

Wanita berusia 30 tahun tersebut menjawab teka-teki mengenai KDRT yang menjadi salah satu poin diajukannya surat permohonan cerai oleh Aming di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahkan wanita yang sempat bersiteru dengan Julia Perez ini mengungkapkan bahwa Evelyn kini telah menjadi wanita seutuhnya dan tak lagi mengkonsumsi obat hormon.

"Menurut Niki, kalau KDRT yang sampe parah banget sih enggak. Tapi yang namanya berantem rumah tangga ya pasti. Apalagi Evelyn ini sekarang sudah jadi perempuan yang cantik. Dia sudah berhenti minum hormon, Niki kasih tahu saja," ujar Niki saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017),

"Dia sudah berhenti minum hormon, jadi hormonnya dia di dalam tubuh lagi bergejolak, kadang emosinya dia up and down," sambungnya.

Lebih jelasnya, ibu dua anak ini mengaku bahwa saat ini kemungkinan besar Aming sulit untuk mengatasi emosi Evelyn yang ingin terlepas dari obat hormon yang biasa ia konsumsi. Alhasil pertengkaran kecil yang terjadi dalam rumah tangga Aming dan Evelyn justru menjadi pengaruh yang cukup besar bagi keutuhan rumah tangga yang dibina sejak Juni 2016.

"Mungkin kak Amingnya susah untuk meng-handle, harusnyakan dari awal sudah tahu kalau Evelyn stop minum obat, dari dulukan sudah tau perawakan Evelyn seperti apa," papar Niki.

"Jadinya ya gitu, sekarang suka becanda-bercanda akhirnya berantem. Jadi lebih sensitif banget, jadi dua-duanya ini sensitif. Ya gara-gara masalah sepele berantem, keseringan, mungkin kak Aming nya sudah enggak bisa handel nih. Tapi kan harusnya dari awal sudah tahu," tandasnya.