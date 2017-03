Suzy Bae Rela Ubah Penampilan demi Lee Jong Suk

SEOUL - Suzy Bae rela mengubah penampilannya demi Lee Jong Suk. Sebab, mereka berdua akan beradu akting dalam drama berjudul While Are You Sleeping. Demi peran ini, Suzy pun harus rela memotong rambut panjangnya menjadi pendek.

Dilansir Sindonews dari Koreaboo, Suzy terlihat sibuk dengan beberapa adegan yang sedang dilakoninya. Suzy pun terlihat bersama Jong Suk dalam sebuah bus.

Keduanya pun telah memulai syuting perdana dari While Are You Sleeping. Suzy yang terlihat dengan jaket tebal menunjukkan senyumnya saat beberapa media mengabadikan momen syutingnya.

Seperti diketahui, While Are You Sleeping ini akan memiliki genre fantasy romantis. Berawal dari seorang jaksa Jeong Jae Chan yang dimainkan oleh Lee Jong Suk. Jeong pun bertemu dengan seorang wanita bernama Nam Hong Ju yang dimainkan Suzy.

Wanita ini bisa melihat masa depan melalui mimpi. Usai bertemu, keduanya pun memutuskan untuk bekerja sama agar hal buruk dalam mimpi tersebut tidak terjadi.

Nam Hong Ju, wanita yang tinggal di depan rumah Jeong Jae Chan. Ia memiliki kekuatan bisa melihat masa depan melalui mimpinya. Awalnya Hong Ju memiliki banyak penghargaan atas pekerjaannya, namun semenjak ia melihat masa depan dan mulai kehilangan orang-orang yang dicintainya, Hong Ju memutuskan untuk tinggal dirumah dan menghindari masa depan tersebut.

Tetapi ia bermimpi mengenai Jeong Jae Chan dan melihat bahwa Jeong Jae Chan dapat membantunya merubah masa depan. Drama ini rencananya akan tayang tahun ini melalui stasiun televisi SBS.