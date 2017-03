​FOTO: Rayakan Hari Perempuan Internasional, Pandji Pragiwaksono Bangga pada Sosok Ibunda

Selamat Hari Perempuan Internasional. Ini Siti Hadijah, Ibu gue. Perempuan yang berkarir di industri perbankan sambil terus ngurus 3 anaknya (Kakak gue Mbak Tyas ga ada di foto) sampai akhirnya pada gede & berkarir semua. 4 Maret kemarin, beliau berulang tahun ke 71. Perempuan hebat. #InternationalWomensDay

A post shared by pandji pragiwaksono (@pandji.pragiwaksono) on Mar 7, 2017 at 4:59pm PST