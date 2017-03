Audy Unggah Kenangan Bersama Ayahanda Iko Uwais

innalilahi wainailaihi rojiun telah berpulang ke rahmatullah ayah kami Musthafa Kamaluddin bin H.Marsidi, 12-02-1939 - 8-03-2017. jam 10 kurang pagi ini.Doa kami selalu untukmu Pa...kami sangat sayang papa..papa tenang ya disana udh gk sakit lg..mohon maafkan juga kesalahan2 beliau dimasa hidupnya baik disengaja atu tidak disengaja.. khusnulkhotimah..πŸ™πŸ»β€οΈπŸ™πŸ»

A post shared by audy uwais (@ma_ma_dee) on Mar 7, 2017 at 8:58pm PST