Akon Siap "Menerangi Indonesia"

JAKARTA - Penyanyi RnB Akon mengunjungi Indonesia dengan sebuah tujuan mulia. Setelah membantu elektrifikasi di 22 negara Afrika dengan program Akon Lighting, ia pun berencana membantu negara-negara Asia termasuk Indonesia.

Targetnya masih sama, yakni memberikan listrik ke daerah-daerah terpencil yang selama ini belum terfasilitasi listrik dari pemerintah. Kegiatannya kali ini juga dibantu oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Dwiyuna Jaya Foundation.

Mensos Khofifah Indar Parawansa menyambut baik kedatangan Akon dan programnya di Indonesia. Ia pun berharap program ini dapat menarik para pengusaha lain untuk dapat membantu untuk menerangi Indonesia.

"Inisiasi ini sangat mulia dan saya berharap bisa mendorong yang lain untuk melakukan support elektrifikasi kepada anak dalam, komunitas terpencil, dan anak rimba. Teknologi solar sell akan menjadi sebuah solusi yang pas bagi suku anak dalam agar elektrifikasi terjadi tanpa harus membayar setiap bulannya," kata Khofifah dalam sambutannya di Kementerian Sosial, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2017).

Dalam kunjungannya itu Akon menandatangi MOU dengan disaksikan langsung oleh Menteri Sosial Khofifah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Pandjojo. Ia pun sempat membawakan tiga buah hitsnya yakni Right Now, Lonely, dan Smack That untuk menghibur para tamu undangan.