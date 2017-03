Tiga Selebriti Idap Depresi Pasca-Persalinan Seperti Chrissy Teigen

LOS ANGELES – Minggu ini Chrissy Teigen menjadi pembicaraan setelah pengakuannya soal Postpartum Depression (PPD) atau depresi pasca-melahirkan yang ia idap.

Sebagai depresi yang kerap diderita wanita yang baru melahirkan, Teigen tak sedirian. Sederet artis Hollywood lain juga pernah mengaku menderita PPD pasca-melahirkan putra putri mereka.

Tiga diantaranya adalah:

1. Adele

Penyanyi asal Inggris ini langsung mengidap PPD parah saat melahirkan putra pertamanya, Angelo. “Aku terobsesi pada anakku. Aku merasa sangat tidak memadai sebagai seorang ibu. Aku merasa aku telah membuat keputusan terburuk dalam hidupku,” tutur Adele.

2. Gwyneth Paltrow

Paltrow mengalami PPD pada 2006 silam setelah melahirkan putranya, Moses. Dia menyebut dirinya seperti robot gara-gara mengidap PPD saat itu. “Dalam posisi terendah, aku adalah robot. Aku tidak merasakan apapun. Aku tak punya insting keibuan untuknya,” cerita mantan istri Chris Martin ini.

3. Celine Dion

Pelantun My Heart Will Go On itu mengaku menderita PPD setelah melahirkan anak kembarnya, Nelson dan Eddy. Celine mengungkap bagaimana dia kerap menyendiri, tak mau makan, dan merasa aneh pasca melahirkan.

“Beberapa hari pertama pasca-melahirkan setelah aku pulang ke rumah, aku merasa asing dengan diriku sendiri. Aku tak punya selera makan dan itu menggangguku. Ibuku ingat bahwa aku seperti tak punya semangat hidup. Tapi dia menenangkanku dengan mengatakan ini normal,” papar Celine.