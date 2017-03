​FOTO: Cerita Adiezty Fersa Awal Kenal Gilang Dirga

JAKARTA - Kedekatan Gilang Dirga dan Adiezty Fersa dimulai dari keadaan sama-sama sedih. Setelah itu, keduanya tidak butuh waktu lama dan bahkan terkesan tergesa-gesa untuk memulai hubungan.



Namun, bukan berarti hubungan keduanya dipaksakan. Seperti terlihat di tulisan Adiezty yang dibagikan Dirga di akun Instagram-nya, Rabu (08/03/2017).

"Tepat setahun yang lalu di bulan ini adalah awal hubungan aku dan Gilang. Mulai dari tweet pertama sampe akhirnya pacaran. #countdownto3003," tulis Adiezty.





2 years ago...awal mula pertemuan dengan istliku telcinta @adieztyfersa PART 1... #countdownto3003 A post shared by gilangdirga (@gilangdirga) on Mar 7, 2017 at 6:23pm PST

Gilang dan Adiezty bertemu di acara di sebuah stasiun televisi swasta. Namun, Gilang baru berani memulai perbincangan setelah dua kali bertemu, dan bahkan tidak berlanjut. Hingga teman mereka berdua menghubungkan mereka via Twitter, 6 Maret 2014. Tidak lama, Gilang langsung menghubungi Adiezty.Rupanya, Gilang diam karena tidak ingin mengganggu Adiezty yang masih memiliki kekasih. Setelah tahu Adiezty sudah putus, Gilang mengajak Adiezty berkencan di hari Minggu. Tidak sabar, Gilang pun memajukan jadwal bertemu di hari Jumat.

Setelah bertemu di hari Jumat. Gilang sengaja memberi kode agar bisa pulang bersama Adiezty. Di tempat itu juga, Gilang menyatakan perasaan. Namun, Adiezty tidak ingin buru-buru dan menunda jawabannya.

Namun, Adiezty berjanji akan menulis lagi. "Well, sampe situ dulu yaa #countdownto3003 flashback 7 Maret 2014-nya.. See you soon buat yang penasaran gimana cerita selanjutnya!" tutup Adiezty.