AKON Santai Bawakan Tiga Lagu di Depan Menteri

JAKARTA - Kedatangan AKON ke Indonesia tak hanya untuk memberikan bantuan sosial saja. Pada kunjungannya kali ini, penyanyi dengan nama lengkap Aliaume Damala Badara Akon Thiam tersebut turut menyumbangkan suara emasnya di hadapan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

AKON mulai bernyanyi setelah resmi menandatangani perjanjian bersama Dwi Jaya Foundation. Ia secara keseluruhan membawakan tiga buah lagu hitsnya, yaitu Right Now, Lonely, dan Smack That.

Jika di dua lagu awal ia ditemani oleh pembawa acara, pada lagu Smack That, AKON sengaja meminta penggemar beratnya untuk naik ke atas panggung. Tak butuh waktu lama, seorang pria berkacamata langsung naik dan berduet bersama AKON membawakan lagu yang populer di tahun 2006 itu.

Suasana santai pun benar-benar terasa di dalam mini konser itu. Khofifah dan Eko pun terlihat menikmati mini konser karena terjadi banyak kelucuan di sana.