VIDEO: Bahagianya Ussy Sulistiawaty dengan Hadirnya Sheva Elmira Lorrenia

dede sheva udah sampe rumah, alhamdulillah makasiii untuk smua temen2 di IG yg udah doain dan kasih selamat buat anak ke 4 kami, smoga smua doa dikabulkan Allah SWT, untuk temen2 yg udah dateng meluangkan waktu menjenguk, kirim kado kirim bunga, makanan dan lain2nya makasiiiΒ banyak2 yaaaπŸ™πŸ™πŸ™πŸ™ utk teman2 pers yg setia menunggu di rmh sakit, dan mengabarkan berita baik ini, makasiii jugaaaaaπŸ™πŸ™πŸ™πŸ™ @andhiiikapratama

A post shared by ussy sulistiawaty (@ussypratama) on Mar 7, 2017 at 10:45pm PST