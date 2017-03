FOTO: Pamer Perut Hamil, Ciara Dihujat Netizen

LOS ANGELES - Ciara mengundang amarah netizen dengan sesi foto terbarunya. Ciara dianggap mempermalukan anak pertamanya dan mempermalukan ayah dari anak itu.



Ciara baru saja menjalankan sesi foto bersama majalah Harper's Bazaar AS. Selain bercerita soal kehamilannya itu, Ciara juga mengunggah fotonya di Instagram dan Twitter, Rabu (08/03/2017).



"Just The 4 Of Us. ❤️ @harpersbazaarus," tulis Ciara.



Di foto itu, Ciara memamerkan perut hamil yang dipeluk sang suami, Russell Wilson, dari belakang. Ciara juga menggendong anak pertamanya, Future Zahir Wilburn (dari hubungannya bersama rapper Future). Semuanya telanjang kecuali Ciara yang mengenakan celana dalam.



Sekilas foto itu terlihat indah, dan juga mengundang puji, namun latar belakang Ciara membuat lebih banyak netizen marah, setidaknya karena tiga alasan.



Pertama, Ciara dianggap mempermalukan mantan tunangannya, yaitu rapper Future, yang juga ayah dari anak di foto itu. Perpisahan Ciara dengan Future di tahun 2014 tidak berjalan mulus, dan Ciara pernah menuntut Future di tahun 2016 karena gagal menafkahi hidup anak mereka. Wajah Russell juga tersembunyi di balik tubuh Ciara sehingga terkesan bahwa keluarga tersebut tidak memiliki sosok ayah.



Kedua, Future Zahir dianggap tidak pantas telanjang karena sudah besar. Future kini hampir berusia tiga tahun.

Baby Future is way too old to be naked in that photoshoot and Ciara acts like he really doesn't have his own father, it's so disrespectful.