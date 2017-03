FOTO: Pernah Dekat dengan Brad Pitt, Marion Cotillard Kian Mirip Angelina Jolie

PARIS – Entah kebetulan atau tidak, tapi penampilan Marion Cotillard yang sempat digosipkan dengan Brad Pitt kini mirip sekali dengan Angelina Jolie. Hal tersebut dari unggahan sejumlah foto Cotillard di Instagram.

Senin lalu, aktris Prancis ini mengejutkan publik dengan penampilan barunya. Cotillard kini terlihat kurus dengan pipinya yang tirus. Perubahan dramatis terlihat dari bibirnya yang sekarang terlihat tebal seperti Jolie.

...or not to be... A post shared by @marioncotillard on Mar 6, 2017 at 3:10pm PST

Di satu foto, Cotillard amat sangat terlihat mirip dengan Jolie. Di foto itu, bintang Aliied ini memakai baju hitam dengan rambut hitam tergerai. Mata lebar dan bibir tebalnya membuat gaya Cotillard di foto tersebut sangat mirip dengan Jolie.

Tak ada penjelasan apa-apa dari Cotillard terkait perubahan penampilannya yang drastis itu. Di dua foto Instagramnya, dia hanya menuliskan, “To be... or not to be...”

Tapi, perubahan drastis Cotillard itu bukanlah karena Brad Pitt atau untuk mengingatkannya pada sang mantan istri. Cotillard mengubah penampilannya demi karakternya di film baru berjudul Rock’n Roll yang disutradarai oleh pacar ibu satu anak itu sendiri, Guillaume Canet.