FOTO: Penyebab Kematian Terungkap, Pacar Pria George Michael Buka Suara

LONDON – Sejak George Michael ditemukan meninggal di kamarnya Natal 2016 lalu, pacar prianya, Fadi Fawaz terus dicurigai sebagai penyebab kematian penyanyi legendaris tersebut. Namun kini setelah penyebab kematian George terungkap, Fadi pun berani buka suara.

Lewat Twitternya, Fadi mengungkapkan kekesalannya pada orang-orang yang terus menaruh kecurigaan padanya. Ia berharap orang-orang akan berhenti menyalahkannya dengan terungkapnya penyebab kematian George.

The Truth is out... pic.twitter.com/F07TxE8T2a — Fadi Fawaz (@fadifawaz) 7 Maret 2017

“F**k you! Kebenaran telah terungkap,” tulis Fadi dalam dua cuitan seraya mengunggah foto mesranya dengan mendiang George.

All the nasty comments, press and 999 were very cruel and unnecessary whatsoever, Now I hope to receive some real LOVE x — Fadi Fawaz (@fadifawaz) 7 Maret 2017

Dia lalu menulis, “Semua komentar menjijikkan, pers, dan 999 sangat jahat dan tidak penting. Sekarang aku berharap mendapat cinta yang sebenarnya.”

Seperti yang sudah diberitakan, dokter forensik Inggris yang melakukan otopsi mengumumkan jika George meninggal karena penyebab alami. Pelantun Wake Me Up Before You Go Go itu meninggal karena pembengkakan dan peradangan jantung atau kardiomiopati dengan miokarditis.