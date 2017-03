Terungkap, George Michael Meninggal Akibat Serangan Jantung

Bintang pop George Michael meninggal karena sebab-sebab alami, menurut dokter forensik Inggris. Secara khusus, penyanyi itu meninggal karena pembengkakan dan peradangan jantung atau kardiomiopati dengan miokarditis.

Demikian disampaikan dokter forensik senior Darren Salter untuk Oxfordshire, di mana Michael meninggal pada Natal lalu dalam usia 53 tahun.

Kondisi jantung demikian mengganggu kemampuan jantung untuk memompa darah dan menyebabkan peradangan pada otot jantung. Setelah dipastikan bahwa George Michael meninggal karena sebab-sebab alamiah, maka tidak akan ada penyelidikan.

George Michael memiliki sejarah panjang penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Lahir sebagai Georgios Kyriacos Panayiotou, ia pernah bermain musik untuk jaringan kereta bawah tanah London sebelum membentuk Wham! bersma Andrew Ridgeley pada tahun 1981.

George Michael menikmati popularitas besar pada awal karirnya sebagai anggota Wham! dengan lagu-lagu hit seperti Wake Me Up Before You Go-Go, dan Careless Whisper.

Sebagai artis solo, ia berubah menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu yang lebih serius, dan dipuji oleh para kritikus musik karena rentang vokalnya yang luar biasa. Beberapa lagu hit solonya termasuk Father Figure dan Freedom.

Pada tahun 2011, Michael membatalkan serangkaian konser setelah dirawat di rumah sakit karena pneumonia. Dia kemudian mengatakan dirinya dalam keadaan gawat dan yakin akan hidup.

Michael mengungkapkan dirinya gay pada tahun 1998 setelah ditangkap di toilet umum di Beverly Hills, California karena terlibat dalam tindakan cabul.